游泳教練涉旺角大衝突縱火　警長否認威迫誘使被告招認 (20:15)

被告為游泳教練陳舜堯（32歲），他否認在2016年2月9日在旺角山東街76號，無合理辯解而用火損壞屬於中國香港體操總會的一幅橫額。

辯方盤問有份拘捕被告的警長梁永強時指稱，2016年8月18日早上，梁永強與其隊員在被告的觀塘居所附近拘捕被告期間，曾向被告說「你冇掟磚唔會屈你，乖乖地認咗燒banner，唔好要我哋打你先認」。惟他否認說過。

梁永強與隊員隨後搜查被告居所房間時，亦有向被告說「你都唔想我哋搞你細佬？你唔乖乖地合作嘅話，我哋唔知會點對佢」；又稱梁永強當時認出被告案發時的衣着，要求被告自行拿出來。梁永強否認辯方說法，並稱不肯定被告案發的衣物是由其隊員搜出或被告自行交出，因他沒有看到過程。

辯方又指出，警方其後為被告進行錄影會面前，梁永強亦再向被告說「合作就咩事都冇，冇掟磚唔會屈你掟磚，燒banner最多守行為，一陣陣乖乖地認晒啲嘢佢」。惟他否認，並表示當時在警署內只問被告是否需要請律師、上廁所或飲水。案件明（4日）續。

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