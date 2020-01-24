新冠肺炎｜僱主若無理解僱染疫外傭　或違《僱傭條例》及《殘疾歧視條例》 (20:00)

勞工處發言人提醒，根據《僱傭條例》，除僱員因犯嚴重過失而遭即時解僱外，僱主不可在僱員放有薪病假期間終止其僱傭合約；如僱主違反《僱傭條例》的相關條文即屬違法可被檢控，一經定罪最高可被罰款10萬元；如僱主拒絕履行與外傭的僱傭合約，或會違反合約。

發言人稱，如僱主因外傭感染或從新冠病毒康復而給予外傭較差待遇，如解僱外傭，可能違反《殘疾歧視條例》，建議僱主在外傭康復後安排履新或復工，與外傭維持良好的勞資關係。

發言人說，在《僱傭條例》適用的情況下，如外傭染病，僱主須根據《僱傭條例》向符合資格的外傭給予病假及疾病津貼，即使染病外傭未有累積足夠的有薪病假日數而未能享有有薪病假，呼籲僱主體恤外傭考慮給予有薪病假。

發言人續說，據「標準僱傭合約」，外傭受僱期間，不包括外傭出於自願及基於個人理由離開香港期間生病或受傷，無論是否因受僱而引致，僱主須提供免費醫療。

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