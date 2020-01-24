新冠肺炎｜醫管局普通科門診延長至周末續派樽　3普通科門診設自動派發機 (19:45)

醫管局表示，為配合自覺有較高感染風險及輕微不適的市民接受病毒檢測服務，46間普通科門診診所將延長樣本收集包的派發時段，除星期一至五外，市民由本周末起，在周六、日及公眾假期亦可於指定的普通科門診診所的服務時間內（上午9時至下午1時），領取樣本收集包。

局方亦加強遞交樣本服務安排，由周四（5日）起，收集樣本時間為逢周一至五上午9時至下午1時及下午2時至3時；周六上午9時至11時；而部分診所亦於周日及公眾假期上午9時至11時收集樣本。

此外，3間普通科門診診所，包括西灣河普通科門診診所、鴨脷洲普通科門診診所及元朗賽馬會健康院，會同時試用自動派發機，進一步方便有需要的市民領取樣本收集包。醫管局稱，自動派發機將會放置於診所日常服務範圍以外的地方，以減少對診所運作的影響，亦方便市民領取。

有關服務詳情，可參閱醫管局資料。

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