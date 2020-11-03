康文署泳灘重開即「收灘」　泳客望保留防鯊網 (18:30)

康文署今日起重新開放所有公眾泳灘，其網頁顯示，泳灘重開後將維持往年的冬季安排，於今年11月至明年3月期間，僅深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘及黃金泳灘4個泳灘於重開後，維持「朝8晚5」救生員服務；淺水灣泳灘、中灣泳灘、赤柱正灘泳灘、大浪灣泳灘及銀礦灣泳灘於則僅於11月提供救生員服務，其餘29個泳灘則暫停救生員服務。據知，暫停救生員服務的泳灘會同時抽起防鯊網等設施「收灘」。

本報今早到深水灣泳灘了解，重開首日有救生員當值，海面仍設有防鯊網，不少泳客曬日光浴及游泳。泳客黃女士稱長居於歐洲，今年農曆新年回港渡假時受疫情影響留港至今。黃稱很喜愛游泳，一直期待泳灘重開，「梗係開心啦，封閉沙灘咁耐！」 對於有部分泳灘不設救生員當值及抽起防鯊網「收灘」，黃表示不贊成，認為「始終都有泳客係長者嘛，顧及埋佢地安全比較恰當囉。」

記者其後再到石澳泳灘，當時泳灘仍設有防鯊網，惟沒有救生員當值，附近掛有告示告知防鯊網等設施將臨時拆除。雖然沒有救生員當值，仍有不少泳客專程到場曬太陽及下水暢泳，亦有滑浪愛好者衝浪，有滑浪市民稱只停留於淺浪區，沒有救生員亦不會太危險。

本報正向康文署查詢。