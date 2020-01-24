新冠肺炎｜今增9宗確診　3本地感染包括一宗源頭不明　患者潛伏期曾到雲咸街酒吧 (16:35)

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源頭不明本地個案（個案5343）：

．36歲男子，住在銅鑼灣軒尼詩道人和悅大廈

．在中環花園道三號當文職，10月29日最後一日上班，衛生防護中心將派樣本瓶予公司200多名員工作新冠病毒檢測

．10月30日開始感到不適，11月1日到養和醫院求醫，其後確診

．潛伏期內在10月17日到黃竹坑運動場與友人踢足球，10月21日到鴨脷洲深灣軒與友人打籃球，衛生防護中心會向該兩批人派樣本瓶

．10月25日與友人到中環雲咸街酒吧「Bar De Luxe」飲酒

．10月21及28日曾到朋友位於中環中心的辦公室玩啤牌，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，因10月28日已為患者的傳染期，因此當日一起玩啤牌的朋友被列作密切接觸者須檢疫

輸入個案方面，3宗來自英國，其餘3宗分別來自美國、菲律賓及印尼。當中個案5339、5340及5341為機組人員，個案5344及5346分別為菲傭和印傭。

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