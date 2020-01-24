新冠肺炎｜今增9宗確診　3本地感染包括一宗源頭不明　患者潛伏期曾到雲咸街酒吧 (16:35)

截至今日（3日）凌晨零時，本港新增9宗新型冠狀病毒確診個案，其中3宗屬本地感染，當中一宗為源頭不明個案，兩宗與早前確診個案有流行病學關連；其餘6宗是輸入個案。另外，目前有少於10宗初步陽性個案。
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源頭不明本地個案（個案5343）：
．36歲男子，住在銅鑼灣軒尼詩道人和悅大廈
．在中環花園道三號當文職，10月29日最後一日上班，衛生防護中心將派樣本瓶予公司200多名員工作新冠病毒檢測
．10月30日開始感到不適，11月1日到養和醫院求醫，其後確診
．潛伏期內在10月17日到黃竹坑運動場與友人踢足球，10月21日到鴨脷洲深灣軒與友人打籃球，衛生防護中心會向該兩批人派樣本瓶
．10月25日與友人到中環雲咸街酒吧「Bar De Luxe」飲酒
．10月21及28日曾到朋友位於中環中心的辦公室玩啤牌，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，因10月28日已為患者的傳染期，因此當日一起玩啤牌的朋友被列作密切接觸者須檢疫
輸入個案方面，3宗來自英國，其餘3宗分別來自美國、菲律賓及印尼。當中個案5339、5340及5341為機組人員，個案5344及5346分別為菲傭和印傭。
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