消費權益新聞報道頒獎禮　《明報》成歷屆獲獎最多報紙雜誌傳媒 (15:45)

今屆有155份參賽作品，當中34份得獎。消委會主席林定國致辭時表示，幸好政府放寬6人同枱，否則今日頒獎典禮將猶如「麻將王大賽」般4人一枱。他說，頒獎禮已舉辦20年，自2001年起，共收到約3000份作品，逾600名新聞工作者獲表揚。消委會11月4日起將於香港新聞博覽館設展，回顧過去20年得獎作品。

商務及經濟發展局長邱騰華致辭時表示，自新型冠狀病毒疫情爆發後，曾經一個口罩亦難求，需全球「撲口罩」，消費者買口罩除了涉及消費權益，亦涉及消費知識，如不同認證與包裝。他又稱，最近本地遊亦會有行程是參觀口罩廠。

邱騰華表示，最近興起Staycation（住宿度假），但有消費者租酒店房時「用到盡」，當成派對房間。他指出，濫用消費權益不單影響自己，亦影響社會，故在社會上除了注重自己消費權益，亦要注重大眾。他說，一旦香港的權益被貶損，就需要發聲，即使在疫情中亦不會放棄固有價值。