鏗鏘集編導蔡玉玲被捕准保釋　控虛假陳述11月10日提堂　與7．21專題報道相關 (22:37)

警方表示，被捕女子已被暫控兩項「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪，案件將於11月10日在粉嶺裁判法院提堂。

蔡玉玲籲「繼續做我哋應該做嘅嘢」

蔡玉玲今晚見記者時稱，她獲准以現金1000元保釋，認為警方以7．21元朗事件專題報道作理由或背景拘捕一名記者，不單只涉及港台作為新聞機構角色，亦牽涉新聞工作者日後如何從事新聞報道。她續稱，事件會引起公眾擔心警方借此打壓新聞自由嫌疑，對業界造成寒蟬效應，新聞工作者日後應如何自處，事件涉及公眾利益時如何做新聞報道或調查報道。她自言多年來恪守新聞工作者原則，盼新聞工作者信守價值，無畏無懼無私，「繼續做我哋應該做嘅嘢」。

據了解，蔡玉玲涉嫌違反《道路交通條例》第111條第3款，涉嫌作出虛假陳述。警方消息表示，案件由新界北總區重案組負責。新界北總區重案組正是負責調查7．21元朗事件的隊伍。

民主黨立法會議員林卓廷下午稱，曾致電港台負責7．21事件報道的記者，對方確認蔡玉玲被捕，並稱是與7．21事件報道相關。林卓廷形容，7．21事件是非黑白非常清楚，傳媒有天職追查事件來龍去脈，不應受任何威嚇、壓力，批評警方做法會對傳媒造成寒蟬效應。林卓廷批評，警方不拘捕7．21事件中多名在逃的白衣人，卻拘捕追查真相的記者，十分荒謬。他希望蔡玉玲盡快獲釋，又強烈要求警方盡快交代理據。

毛孟靜批針對港台

曾任記者的香港本土立法會議員毛孟靜稱，對事件感「非常非常吃驚」，記憶所及未曾有記者因此類罪名被捕。對於蔡玉玲涉虛假陳述，她表示「摸不着頭腦」，質疑當局有意打擊新聞自由，批評警方有意「嚇窒」一般記者，會憂慮報道新聞時或有問題、警方會否上門拘捕，批評事件「百分百針對港台」、「滅港台之心不死」。

何君堯：最重要按法律辦事

立法會議員何君堯稱，對事件不太清楚，支持記者探究事實，但過程不能鋌而走險，要遵守法律；索取政府資料時應如實報稱是做採訪，如不屬查詢用途的指定範圍，應交代並視乎是否獲批。至於會否影響港台新聞自由，他認為不會，「最重要按法律辦事」。

港台工會：已引起寒蟬效應

港台節目製作人員工會表示仍在了解詳情，但不滿警方至今仍未公開交代突然上門拘捕的原因，只見傳媒引述「消息」報道，令人質疑警方再次以「消息人士」身分「放料」。工會批評警方高調拘捕的做法已引起寒蟬效應，並指出「據報道引述消息事件由新界北總區重案組調查，更是諷刺」，質疑拘捕行動與《鏗鏘集：7．21誰主真相》調查報道有關。

記協促警交代拘捕理據

記協形容警方行動「橫蠻無理及荒誕」，表示極度震驚及憤怒，嚴正要求警方盡快交代細節以及拘捕理據，立即無條件釋放該名新聞工作者。

新聞行政人員協會憂損新聞採訪自由

新聞行政人員協會表示高度關注，深切憂慮警方的行動損害新聞採訪自由，認為監察政府、為公眾利益追查真相、核查資料和進行偵查報道是記者天職；警方今次以涉嫌違反《道路交通條例》拘捕傳媒工作者，令人質疑警方行動的理據和目的。該會稱，新聞工作者多年來透過查冊等方式，偵查報道涉及公眾利益的社會事件，是職責所在，也是維護香港整體利益。

相關報道：鏗鏘集編導蔡玉玲被捕 梁家榮：關注會否出現寒蟬效應 若控罪涉採訪新聞界應認真看待