海關成功配對繁殖6犬　將訓練搜槍械【多圖】 (17:21)

6隻幼犬於7月25日誕生，牠們分別是大家姐Lettie、二家姐Echo，及4個細佬Gasper、Elmo、Nicky及Dante，牠們的父母是兩隻來自英國的Cooper和來自北京的Fifi。

海關關員禤耀禧是Fifi的領犬員，已照顧牠兩年，憶述Fifi有天在草地突然穿羊水，要即時準備接生，「感覺就像陪家人進產房」，心情非常緊張，當見到第一隻幼犬出生很開心。

生產過程亦非完全順利，有份接生的關員陳貝思說，Fifi生了3隻幼犬後已很疲累，經鼓勵下嘗試生第4隻犬，「但當時只見BB的頭，身體仍卡在陰道」，情況驚險。她當時緩緩地將嬰犬拉出，不料牠沒有呼吸，經刺激下方能成功呼吸，「這才鬆一口氣」。這隻狗仔便是Elmo。Fifi最終在五個半小時內，成功誕下6隻狗仔。

海關助理關長（邊境及港口）吳潔貞表示，海關引入搜查犬45年來，今年首次成功自行配對繁殖犬隻，形容是重要突破，既可確保搜查犬基因優良，又可確保搜查犬的供應源穩定。另外，原本的海關搜查犬隊，今年已經升格為海關搜查犬課，整個團隊逾100人，涉70隊（一隊為一隻狗及一名領犬員），包括兩隊搜查爆炸品，4隊搜查鈔票，其餘搜查毒品。