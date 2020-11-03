電訊技術員對警「起底」罪成囚兩年 (12:51)

已還押3星期的被告陳景僖（32歲）為香港電訊有限公司前職員。被告聞判刑後表現冷靜，隨後有旁聽者在法官姚勳智離庭時，向姚官大叫「判咗警察未呀？」，另有旁聽者痛哭及大叫「藍官」等字句。

被告另原面對一項遊蕩罪，指稱他去年9月22日下午在紅磡警署附近停車場徘徊拍照，令一女警擔心，但已被姚官以被告行為未必導致涉案女警合理地擔心為由，裁定罪名不成立。

法官姚勳智判刑時引述辯方求情，稱被告自2013年起工作時已不斷進修及學習，他的求情信稱因社會事件感到焦慮及憤怒，一時衝動下以不恰當的方法達到目的、即查證網上資料準確性；被告已承諾不會再犯，亦未有對事主做成永久傷害，冀法庭判以社會服務令或緩刑。

惟姚官指出，被告的罪行及案情均屬嚴重，被告在蒐查資料的過程並非直接簡易，而是透過電腦系統一步步查證，因此難以接納被告的行為是一時衝動。姚官又說，被告不但破壞僱主信任，社會事件發生後，警民關係緊張，被告把警員家屬的資料放到網上，對執法者做成嚴重心理影響，更對無辜家屬做成極大心理困擾，因此法庭須判以阻嚇式刑罰，以免他人仿效。

姚官另指，首兩項不誠實地獲益而取用電腦罪所涉的警員、警員家屬及公眾的資料，即使被告未有將其發布，但判刑時應考慮資料外流的風險，因此就被告4項控罪共判監禁2年。

私隱專員：網絡世界非無法可依

個人資料私隱專員鍾麗玲稱歡迎法庭裁決，稱私隱專員公署自去年6月至今年10月底，已經200多次去信共18個涉事的網站、網上社交平台或討論區的營運商，要求移除約3500條「起底」連結，強調網絡世界並非無法可依，「起底」行為除了不道德亦可能觸犯法例，呼籲市民勿以身試法。

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