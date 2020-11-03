8民主派涉立法會內會衝突被捕　林鄭月娥：沒法例稱議員不受法例影響 (12:15)

林鄭月娥指出，本港是法治社會，法治根基穩如磐石，包括獨立司法權，整個社會應珍而重之。她說，所有刑事檢控工作由律政司處理，不受任何干預，律政司按法律、證據和檢控守則作出檢控決定，不受任何政治甚至林鄭月娥本人干預。

民主派批律政司選擇性檢控

民主派會議召集人胡志偉批評林鄭月娥說法「荒謬、可笑」，他稱律政司檢控偏頗，舉例「打人的建制派、警察，以及犯錯的政府官員」在法律面前享有特權，選擇性檢控導致市民對法治失去信心。

香港本土毛孟靜則批評，林鄭月娥政府的「濫捕、濫權」有目共睹，稱林鄭月娥今早的說法應加上「有人比其他人更平等」。民主黨林卓廷稱對林鄭月娥說法令「作嘔」，他說過去一年港府「包庇警暴與保皇黨惡行」，他自己因7．21事件被控暴動罪，批評律政司「指鹿為馬」。

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