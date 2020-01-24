新冠肺炎｜4檢測中心自費檢測每次240元　毋須醫生轉介【附預約方法、中心開放時間】 (11:17)

林鄭月娥補充，政府就群組進行的檢測不會提供檢測證明。她解釋，政府只是想知道社區感染情況。

她指出，政府早前進行公開招標，選定4間私營化驗所，每間化驗所負責營運一間檢測中心，並會派專業人員到檢測中心採樣。

社區檢測中心運作詳情：

．時間：每日早上8時至下午1時半、下午2時半至晚上8時，料本月中開始運作，首階段運作3個月，視乎情況可延長3個月

．地點／檢測承辦商：東區鰂魚涌社區會堂／Prenetics；梁顯利油麻地社區中心／金域檢驗（香港）有限公司；沙田瀝源社區會堂／香港分子病理檢驗中心有限公司；元朗市東社區會堂／華大基因

．採樣方式：鼻腔和咽喉合併拭子

．服務對象：所有持有效身分證、香港出生證明書或其他有效身分證明文件（包括香港居民和非香港居民），並且沒有病徵的人（6歲以下兒童和不適合進行檢測的人除外）

．預約方式：可在網上填寫姓名、香港身分證號碼及聯絡電話預約，並揀選檢測地點和時段；亦可直接前往檢測中心即場登記及進行檢測

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