限聚令｜周四到期社交距離措施維持不變　教育局下周起為中小學幼稚園教職員驗病毒 (10:00)

特首林鄭月娥今早（3日）見記者宣布，因應最新新型冠狀病毒疫情，周四（5日）到期的社交距離措施會維持不變（詳情），為期一周，稍後食物及衛生局會發出相關指引。她又表示，教育局由下周起，會為幼稚園、中小學及特殊學校教職員分批進行新冠病毒檢測。
林鄭月娥又表示，醫管局會加強向有輕微病徵者提供病毒檢測的服務，目前有派發樣本瓶的46間普通科門診診所，本周起周六亦會派樣本瓶，其中8間在周日及公眾假期都會派樽，3間診所會加設樣本瓶自動派發機。
教育界立法會議員葉建源稱，據其了解，教職員檢測計劃屬自願性質，呼籲辦學團體為檢測者予以方便，同時尊重不想接受檢測的人。他建議教職員按需要，自行衡量是否參與計劃。
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