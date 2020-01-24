限聚令｜周四到期社交距離措施維持不變　教育局下周起為中小學幼稚園教職員驗病毒 (10:00)

林鄭月娥又表示，醫管局會加強向有輕微病徵者提供病毒檢測的服務，目前有派發樣本瓶的46間普通科門診診所，本周起周六亦會派樣本瓶，其中8間在周日及公眾假期都會派樽，3間診所會加設樣本瓶自動派發機。

教育界立法會議員葉建源稱，據其了解，教職員檢測計劃屬自願性質，呼籲辦學團體為檢測者予以方便，同時尊重不想接受檢測的人。他建議教職員按需要，自行衡量是否參與計劃。

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