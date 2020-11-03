天氣｜天文台料明日大致多雲有陽光　周四風勢較大 (16:30)

展望隨後一兩日大致天晴及乾燥，周四風勢較大，周五日間氣溫稍為回升。

熱帶氣旋艾莎尼料周五入南海 路徑存變數

下午4時，熱帶風暴天鵝集結在越南峴港以東約750公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部。同時，熱帶氣旋艾莎尼會在今明兩日於菲律賓東北海域徘徊，隨後大致移向南海東北部至台灣一帶，但其路徑和強度仍有變數。

【07:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫21.9度，相對濕度70%。

東北季候風正影響廣東。本港今早天氣稍涼，多處地區的氣溫較昨日低一兩度。

在上午8時，熱帶風暴天鵝集結在峴港以東約760公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部。 同時，熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉之東北約930公里，預料移動緩慢，在菲律賓以東海域徘徊。

本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，日間乾燥，最高氣溫約26度。吹和緩至清勁偏北風，稍後轉吹偏東風。

展望未來兩三日大致天晴及乾燥。本周中期風勢較大。