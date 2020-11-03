荃灣線維持正常非繁忙時間班次　港鐵：會將有裂紋路軌送實驗室分析 (20:35)

港鐵回覆本報查詢稱，十分重視荃灣線於10月29日及今日（11月3日）分別於路軌發現裂紋，維修團隊會進行仔細調查，並會將有裂紋的路軌部分送往實驗室進行深入的研究分析，以找出原因。

港鐵補充，軌道由鋼鐵製造，任何金屬在磨耗時均有可能出現裂紋，屬自然物理現象；若在檢查時發現有裂紋，工程人員會即時跟進及復修，確保行車安全。

【16:49】港鐵表示，荃灣線路軌裂紋已進行臨時復修，列車可繼續安全行駛。為審慎起見，列車經過大窩口站至葵興站的路段時，仍需減慢車速，荃灣線整體車程預計會比平日多約兩分鐘，下午繁忙時間的列車服務將會維持約三分鐘一班車。

【10:17】港鐵荃灣線大窩口站至葵興站的路軌出現裂紋，港鐵表示，維修人員已完成臨時復修工作，進一步鞏固該路軌，列車可繼續安全行駛。維修人員會繼續在現場密切監察有關情況，並已安排在晚上非行車時間詳細跟進。

為審慎起見，列車經過該路段仍需減慢車速，由於荃灣線已進入非繁忙時間，班次相對減少，目前可維持正常班次。下午繁忙時間的班次有可能需要調整，港鐵稍後再公布安排。港鐵對為乘客帶來不便致歉，並呼籲乘客預早安排行程。

【08:02】港鐵表示，由於大窩口站至葵興站的路軌出現裂紋，荃灣線列車駛經大窩口站至葵興站路段時需要慢駛，荃灣線由荃灣站至中環站的行車時間預計需要額外兩分鐘，荃灣線每三分鐘一班車；港鐵職員正進行搶修工作。