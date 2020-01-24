青年稱多區堵路致遲返懲教宿舍　涉違監管令　懲教主任庭上稱不知交通阻塞 (19:09)

被告吳挺愷（28歲）報稱在荃灣一家教育機構任職市場推廣助理，被控於去年11月11、13和14日，無合法權限或合理辯解而不遵守於去年5月20日發出的監管令條件，即必須入住百勤樓。

雙方承認事實指出，被告於2018年5月31日因承認一項暴動罪而被判監28個月。懲教署於去年5月向被告發出監管令，規定被告同月20日至11月19日入住百勤樓，另向被告發出批准外出工作通知書，批准被告周一至周六上午8時離開，但須於晚上7時15分前回去。

懲教署主任李志華供稱，被告於去年11月11日曾透過WhatsApp向他表示「出面好危險」和「會遲」，其後沒依時返回宿舍。被告其後告知李志華，他位於何文田的住所，待情況安全便會回去，最終由李志華駕駛政府車輛接送，於翌日凌晨近3時半返回宿舍。

李志華又稱，被告於同月13日再稱「出面好危險」，最終晚上近10時半返回宿舍；被告同月14日再次沒依時回去，並致電李志華稱「外面好危險」，要求署方駕車接他回百勤樓，惟遭李志華拒絕。被告至翌日下午告知李，他正前往懲教署投訴調查組，李遂連同上司到場，並告知被告違反監管條例。

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