公大生涉撞警胸口阻追犯受審　辯方稱涉案警「將責任推喺被告身上」 (20:00)

警長黃翊碩供稱，他收到南昌公園需增援的指示，到埗後發現有人群叫囂，以及一名身穿綠衣的男子，認為對方可能藏有攻擊性武器，遂上前追截對方，當他追至南昌街和鴨寮街交界，被告馬梓軒現身和大叫「快啲走」，繼而用左肩撞向黃胸口一下，該綠衣男子最終成功逃脫，而黃翊碩隨即指向被告，大叫「襲警，咪走」，最終由同袍制服被告。

辯方稱，黃翊碩追捕綠衣男子時，曾有車輛阻擋其視線，而被告從來沒說「快啲走」，反稱黃翊碩「將責任推喺被告身上」，黃翊碩不同意，但盤問下他同意被告當時沒向前衝，只是擺動上身。

被告馬梓軒自辯稱，當日下午到位於南昌街的「國難五金」購物，其後發現有群眾在南昌街和鴨寮街交界與警方對罵，警方期間施放胡椒噴霧，群眾遂散開，他橫過馬路時聽到有人大叫「警察，咪走」，其間遭黃翊碩撞到右肩。他形容黃翊碩向他大叫「做乜撞我」，並舉高左手「好似想打我咁」，他當時因驚慌而逃跑，其後被警員制服。