女子虐姊弟戀男友罪成囚3年5個月　官斥被告毫無同情心 (16:15)

被告麥凱晴（又名麥嘉雯）早前被裁定4項有意圖傷人罪罪成，惟另外指控她的襲擊致造成身體傷害罪則罪名不成立，她聞判後哭成淚人，其家人申請取回保釋金獲批准。

暫委法官張天雁引述報告指出，被告沒有重大的精神或心理問題，惟案件曝光後，被告惹來不少公眾關注，使她受壓更兩次自殘。惟報告指出，被告始終沒有悔意，認為事主傷勢是自殘造成，被告自認錯的僅是她未有阻止事主。

張官判刑時指出，由被告家人、前男友撰寫的求情信均顯示被告友善，是一位可愛的女友，與她在本案中的形象不符，法庭亦同情被告受審時所面對公眾壓力。

不過，張官指出，即使接納被告犯案沒有預謀，惟她犯案使用鐵凳、剪刀等危險武器，施襲的暴力程度更每況上升，斥她倒淋熱水往事主下體，搣除事主傷口結痂等行為，屬「毫無同情心」。

再者，考慮到事主心理創傷，包括他一度失眠、焦慮、避免前往事發地跑馬地，以及認為被告是危險人物，事主出庭作供時更多次哭泣抖顫，張官終判被告入獄3年5個月。

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