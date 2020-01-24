新冠肺炎｜陳肇始：不宜放寬防疫措施　何栢良：市民防疫意識鬆懈易出現傳播鏈 (11:15)

陳肇始稱，過往周末食環署及警察巡查均發現有人違規，如違規情況多，不排除收緊防疫措施，希望市民自律緊守防疫措施，減少人群聚集。另外，因冬季來臨，為防止第四波疫情的爆發，她認為現階段不宜放寬防疫措施。

她回應香港大學深圳醫院院長盧寵茂稱香港不應與「病毒共存」稱，根據世衛說法指出在沒有疫苗下，病毒仍然存在，但政府會「清零」為目標。

何栢良：建議市民曾參與多人活動應主動檢測

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良預計本地確診個案陸續有來，建議市民在過去兩個周參與多人聚集活動，不管有無出現病徵都應該主動做檢測；政府可提供流動車去酒吧區為酒吧職員做檢測，亦應重設臨時檢測中心方便市民檢測。

有曾於羈留設施逗留的等候遣返者確診，何栢良建議加強羈留設施的通風系統，安排專責為來港的人做隔離的酒店，避免與來酒店渡假的市民出現交叉傳染。

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