新冠肺炎｜港今增6宗確診　梅窩Staycation群組3人染疫 (14:10)

源頭不明本地個案（個案5332）：

．26歲女子，與家人居於大埔圍頭村，10月28日發燒

．10月25至27日期間，與7名友人到訪梅窩海景渡假樂園，分別入住兩間家庭房及一間兩人房，曾在酒店外空地燒烤，以及到附近茶餐廳午膳。海景渡假樂園負責人昨（11月1日）表示，已要求所有客人離開，初步有4名負責清理房間的員工要檢疫

．在黃竹坑香葉道1號工作，由家人接載上班及下班，最近一次上班日期為10月28日發病當日

．衛生防護中心會到病人住處及病毒傳染期內曾到訪的地方派發樣本瓶，亦會向海景渡假樂園的員工及住客，以及到病人的公司派發樣本瓶，供相關者作新冠病毒檢測

兩宗與個案5332相關的本地個案：

．個案5336：26歲男子，居於大埔廣福邨；10月25至27日與個案5332留宿海景渡假樂園；10月30日咳及流鼻水，衛生防護中心進行接觸者追蹤時，於10月31日將他列為密切接觸者，同日把他送往大埔那打素醫院急症室。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會表示，中心聯絡男子時，他正與朋友在一名朋友的八鄉家中打邊爐

．個案5337：15歲男童，居於大埔圍頭村，是個案5332的親屬，兩人10月27日有接觸；男童10月31日咳嗽，翌日到大埔那打素醫院急症室求診。他就讀粉嶺基督教香港信義會心誠中學，病毒傳染期內10月30日仍有上學，衛生防護中心稱學校要停課14日，並向全校派發樣本瓶作病毒檢測；男童10月29日放學後與10多名朋友，在粉嶺聯和墟打籃球，當時無戴口罩，該批朋友被列為密切接觸者要檢疫

今日新增的3宗輸入個案，兩男一女病人分別由巴基斯坦、俄羅斯及印尼抵港，均無病徵。

【12:28】消息稱，本港今日新增約6宗新型冠狀病毒確診個案，包括3宗梅窩銀礦灣海景渡假樂園「Staycation（住宿度假）」群組的患者。

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