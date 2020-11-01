有劏房戶稱業主逆市加租　盼設租管 (18:46)

小組多名成員出席論壇，包括梁永祥、運輸及房屋局副局長蘇偉文、香港業主會會長佘慶雲等。發言市民包括關注團體代表、劏房戶居民及區議員等。

不少劏房戶均希望盡快重設租務管制，有荃灣劏房戶稱業主逆市大幅加租1000至5000多元，認為是變相逼遷，租戶卻毫無保障。有團體代表要求小組成員加入租客代表，又說佘慶雲早前申報有經營劏房，要求佘慶雲退出小組。梁永祥表示，業主代表在小組有一定角色，可為小組提供有用資料。佘慶雲稱，業主都是持份者，認為兩邊聲音都要聽。

多個關注團體在論壇開始前到場請願，要求當局盡快設立租務管制。社區組織協會表示，新型冠狀病毒疫情下有劏房業主疫市加租，要求當局盡快規管租金水平及加幅，以及設立3個月遷出通知期等。民協深水埗支部要求重設租務管制，以及重推「N無人士津貼」支援劏房戶。