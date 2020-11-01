模擬電視廣播11．30後終止　全港5.8萬戶未轉收看數碼電視 (17:15)

模擬電視廣播11月30日後終止，商務及經濟發展局發言人今日（11月1日）呼籲仍使用模擬電視的住戶立刻加裝數碼電視機頂盒，或轉用數碼電視機，否則今年12月1日零時零分實施全面數碼電視廣播後，將無法收看本地免費電視節目。截至今年10月，全港九成半家庭已收看數碼電視，只有約2.2%住戶（約5.8萬戶）仍然使用模擬電視，當中只有少於一成住戶表示因經濟原因而尚未轉看數碼電視。
商經局發言人表示，負責推行援助計劃的香港社會服務聯會至今已收到超過1.97萬宗「關愛基金數碼電視援助計劃」申請，當中超過1.62萬個住戶已獲安排安裝數碼電視接收器材。由於模擬電視廣播將於30日後終止，發言人呼籲合資格的住戶盡快遞交申請，否則有可能未能趕及在12月1日前完成處理申請和安排送貨。
有需要的住戶可申請「關愛基金數碼電視援助計劃」，正在領取特定社會援助計劃或屬於低收入的模擬電視住戶，毋須經資產審查便可提出申請，計劃推行至2021年7月15日，申請表格可於參與計劃的100個地區服務單位和18區民政諮詢中心索取，亦可在計劃網頁下載，詳情可瀏覽計劃網頁或致電2922 9230查詢。
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