新冠肺炎｜本港今增一宗本地感染　一初確女子10月25至27日與友人梅窩「海景渡假樂園」住 (18:22)

本地感染個案5331：42歲女子，患者被捕後帶往旺角警署，其後曾到青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心；於上述處所同被拘留的人，須送往檢疫中心；暫無警員屬緊密接觸者。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日有少於10個初步陽性個案，其中一名26歲女子感染源頭未明，居於大埔圍頭村、於黃竹坑工作。女子於10月25至27日與7名友人，到梅窩銀礦灣「海景渡假樂園」住，眾人曾一起燒烤、到附近茶餐廳用膳。

「海景渡假樂園」負責人回覆本報查詢稱，8人分別入住兩間家庭房及一間兩人房，眾人曾到酒店外空地燒烤；今日已清空酒店，要求所有客人離開，職員正等候衛生署進一步指示，初步有4名負責清理房間的員工需要檢疫，暫未知是否所有員工要檢疫。

15歲男初步確診 中學須關閉14天

另外，該名26歲女子的15歲男親人及26歲男友人亦初步確診。15歲男生就讀粉嶺基督教香港信義會心誠中學，學校須關閉14天，衛生防護中心會向學校派樣本瓶。

有線電視工程部員工初步確診

26歲男子曾與26歲女子參與梅窩銀礦灣「海景渡假樂園」聚會，及後另在朋友位於粉嶺家中吃火鍋。

有線電視證實，工程部一名男員工休假期間初步確診，他10月24日開始休假，感染後未曾到公司上班；該員工10月31日曾與7名工程部同事及一名兼職記者有接觸，8人列密切接觸者須檢測。

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