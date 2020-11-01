泛民7人涉違特權法被捕　警稱案件進入法律程序　未能解答有何違例行為 (14:37)

警方港島總區刑事部警司陳永裕說，5月8日下午，立法會1樓1號會議室準備進行會議，有個別議員衝向主席台前的保安員，另有人於公眾席高處投擲紙張，令會議無法進行，警方當日接獲秘書處報案，經深入調查及徵詢律政司意見後，今早拘捕年齡介乎33至63歲的6男1女，包括現任及前任立法會議員及一位議員助理。7人已被落案控告違反《立法會（權力及特權）條例》有關「藐視罪」及「干預立法會人員罪」，其後獲准保釋，周四（11月5日）下午於東區裁判法院應訊。

陳永裕稱，警方已仔細觀看閉路電視片段，並接觸相關的人錄取口供，是考慮全盤事件作出拘捕，相關調查報案亦已交由律政司徵詢法律意見。至於當日有建制派議員參與推撞及拉扯惟未有被捕，陳永裕重申，調查報告已交予律政司，在等候階段不宜作任何評論。

被問到有被捕議員當日只於外圍叫喊口號及舉標語，實際是什麼行為違反特權法被捕，陳永裕稱，案件已進入法律程序，不能進一步解答。他又說，拘捕行動仍在進行，現階段不會肯定或否定誰會被捕。

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