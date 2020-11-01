港人港深醫院就診　盧寵茂：要香港醫生診症「唔係合理期望」 (14:33)

相關報道：港人港深醫院就診 政府每症資助380元 撥款1億支援在粵醫管局病人 盧寵茂料逾萬人參與（10月22日）

盧寵茂表示，病人前往醫院後以手機程式確認是否符合補助資格，並需向食物及衛生局轄下的電子健康紀錄統籌處索取病歷，提交給港大深圳醫院。他說，內地醫療水平符合香港水平，稱來港大深圳醫院要香港醫生診症「唔係合理期望」，稱該醫院提供的服務與香港不會有太大分別。

批政府處理有症狀患者多「甩漏」

盧寵茂又稱，香港要經濟回復並無捷徑，確診數字須「清零」，對於有人稱要與病毒共存、需接受一直存有確診個案，他引述內地情況稱不同意此說法，「病毒同我哋係勢不兩立，我唔會同佢共存」。他說，病毒不會跟人類「講道理」，只會一直蔓延，故千萬不要與它共存，而內地正好示範真的可達至「清零」，香港也要努力做到，才能重啟經濟。

他批評港府現時處理有病徵的新冠病毒病人時有很多「甩漏」，稱現時有症狀的病人，到了診所即使明顯有症狀都不去做檢測，做了檢測後等兩、三日才有結果，其間病人仍外出四圍走，有檢測結果後，當局又讓其留在家中，又稱需等病牀，批評這些做法很無稽，很多地方有待改善。

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