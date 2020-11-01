天氣｜今日下午相對濕度60%以下　天文台料明早市區最低氣溫22℃ (16:30)

【16:30】華南地區普遍天色晴朗。本港天氣乾燥，下午大部分地區的相對濕度下降至60%以下。
本港地區今晚（1日）及明日（2日）天氣預測：天晴，明早市區最低氣溫約22度，新界再低兩三度。日間乾燥，最高氣溫約28度。吹和緩偏東風，明日漸轉吹偏北風。展望隨後數日大致天晴及乾燥。本周中期風勢較大。
下午4時，超強颱風天鵝集結在馬尼拉之東南偏南約110公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋。同時，熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉以東約1270公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過西北太平洋。
【08:10】上午8時10分，天文台錄得氣溫22.3度，相對濕度75%。
一股乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。本港今早天氣稍涼，新界北部的氣溫普遍下降至20度以下。
上午8時，超強颱風天鵝集結在馬尼拉之東南偏東約290公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過呂宋。 同時，熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉以東約1460公里，預料向西北移動，時速約25公里，橫過西北太平洋。
本港地區今日天氣預測天晴乾燥。最高氣溫約27度。吹和緩偏東風。展望未來一兩日大致天晴及乾燥。本周中期風勢較大。
(天文台)
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