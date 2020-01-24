胡志偉陳志全朱凱廸泛民7人被捕　涉5月8日立法會內會違特權法　泛民批濫捕【短片】 (13:12)

【13:12】工黨李卓人正在紅磡警署協助郭永健，他近下午1時表示，張超雄正在香港仔警署被扣查，初步消息稱郭永健和張超雄接近完成所有保釋手續，但仍未知何時可以離開。李卓人稱，張超雄初步被控一項「藐視」罪，暫定於周四（11月5日）下午2時半在東區裁判法院提堂；郭永健則涉「藐視」及「抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員」兩項罪名。

【12:05】民主派立法會議員發表聲明，強烈譴責政府濫捕，打壓立法會議員及市民的抗爭權利，促當局立即無條件釋放所有民主派，強調民主派不會退縮，會繼續抗爭下去。

聲明指出，《立法會（權力及特權）條例》的原意為保護立法會議員，現在已反過來被極權政府不時濫用，以此為法律武器打壓立法會議員在議會內的抗爭權利，稱這相當荒謬。

聲明稱，民主黨許智峯亦被預約拘捕。

【09:06】人民力量陳志全、議會陣線朱凱廸和工黨張超雄今在facebook表示，今早約7時被警方上門拘捕。民主黨亦在facebook稱，民主黨主席胡志偉、尹兆堅和黃碧雲因同日事件被警察上門拘捕。工黨主席郭永健則在facebook稱，收到警方致電稱因同日事件拘捕他。

陳志全稱他涉嫌觸犯違反《立法會（權力及特權）條例》被控3項罪名，正前往北角警署。郭永健表示，他涉於當日內會會議中藐視立法會及妨礙立法會人員執行職務，正前往紅磡警署。

警方表示，5月8日下午接獲立法會秘書處報案，指稱有人在立法會大樓一號會議室會議進行期間作出擾亂秩序行為，案件交由港島總區公眾活動調查組跟進。警方經深入調查及諮詢律政司法律意見後，港島總區刑事部今日採取行動，拘捕年齡介乎33至63歲的6男1女，涉嫌違反香港法例第382章《立法會（權力及特權）條例》有關「藐視罪」及「干預立法會人員罪」，現正被扣留調查。警方表示，拘捕行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

立法會內務委員會經歷半年至5月8日仍未能選出主席，主席李慧琼當日主持特別會議，處理法律問題及其他積壓事項，泛民質疑李慧琼越權，一度包圍主席台。會議期間，建制、泛民議員衝突、互相指罵，場面混亂，有泛民議員受傷。11名民主派議員先後被李慧琼驅逐，其他民主派其後拉隊離場。內會最終在只有建制派在席下，「破局」處理多項積壓議程，包括14條條例草案，決定就當中9條成立法案委員會。

尹兆堅被捕情況

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