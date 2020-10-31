陳茂波：政府暫不推第三期「保就業」　最重要是重啟經濟 (11:18)

第二輪「保就業」計劃即將完結，財政司長陳茂波今早（10月31日）於港台節目《星期六問責》表示，過往兩輪保就業計劃政府支出逾900億元，政府暫不會推出第三期保就業計劃。他稱政府第三輪防疫抗疫基金的針對性較強，否則會造成很大浪費，「有啲界別受影響不大，有啲受影響大啲，但係用同一力度幫佢；有啲就隔靴搔癢」，他亦說最重要是重啟經濟。
新型冠狀病毒疫情冰封旅遊業，被問到旅遊業出現結業潮及停薪留職等現象，會否為個別受影響行業推出類似保就業計劃的措施，陳茂波表示政府已在第三輪防疫抗疫基金加大力度幫旅遊業，並稱已放寬本地遊限制，希望為業界爭取更多生意。
陳茂波表示，本港經濟正在谷底整固，未來情況取決於疫情發展、內地及歐美情況。他並稱，內地是環球經濟中唯一一個能夠保持增長的經濟體，如果本港疫情能受控，以及與內地恢復通關，可更快提升商務往來，對本港重啟及推動經濟是重要市場及動力。
相關報道：
粵港合作57重點 推深圳灣全日通關 推進港機場東莞港聯手 建疫情聯防機制
住中聯辦宿舍 免檢返港漢不明確診 上月底曾到深圳 茶水間漱口11同事須檢疫
相關字詞﹕保就業計劃 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介