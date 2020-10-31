陳茂波：政府暫不推第三期「保就業」　最重要是重啟經濟 (11:18)

新型冠狀病毒疫情冰封旅遊業，被問到旅遊業出現結業潮及停薪留職等現象，會否為個別受影響行業推出類似保就業計劃的措施，陳茂波表示政府已在第三輪防疫抗疫基金加大力度幫旅遊業，並稱已放寬本地遊限制，希望為業界爭取更多生意。

陳茂波表示，本港經濟正在谷底整固，未來情況取決於疫情發展、內地及歐美情況。他並稱，內地是環球經濟中唯一一個能夠保持增長的經濟體，如果本港疫情能受控，以及與內地恢復通關，可更快提升商務往來，對本港重啟及推動經濟是重要市場及動力。

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