天氣｜天文台料明日天晴乾燥　下周中期風勢較大 (16:30)

展望隨後一兩日大致天晴及乾燥。下周中期風勢較大。【其他報道：今晚萬聖夜藍月掛夜空】

天鵝料未來一兩日進入南海

位於菲律賓以東的超強颱風天鵝，預料在未來一兩日橫過呂宋並進入南海中部，強度會有所減弱，與其相關的雲帶會在下周中期影響南海北部。另有一股東北季候風會在下周後期抵達華南。

【08:15】東北季候風正影響廣東沿岸。上午8時，超強颱風天鵝集結在馬尼拉以東約850公里，預料向西南偏西移動，時速約18公里，大致移向呂宋。

本港地區今日（10月31日）大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光。最高氣溫約26度。吹和緩至清勁偏東風。展望未來兩三日大致天晴及乾燥，下周中期雲量較多。

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