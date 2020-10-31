天氣｜天文台料明日天晴乾燥　下周中期風勢較大 (16:30)

【16:30】本港地區今晚萬聖夜（10月31日）及明日（11月1日）天氣預測，晚間部分時間多雲。明日日間天晴乾燥。氣溫介乎23至27度。吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。
展望隨後一兩日大致天晴及乾燥。下周中期風勢較大。【其他報道：今晚萬聖夜藍月掛夜空】
天鵝料未來一兩日進入南海
位於菲律賓以東的超強颱風天鵝，預料在未來一兩日橫過呂宋並進入南海中部，強度會有所減弱，與其相關的雲帶會在下周中期影響南海北部。另有一股東北季候風會在下周後期抵達華南。
【08:15】東北季候風正影響廣東沿岸。上午8時，超強颱風天鵝集結在馬尼拉以東約850公里，預料向西南偏西移動，時速約18公里，大致移向呂宋。
本港地區今日（10月31日）大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光。最高氣溫約26度。吹和緩至清勁偏東風。展望未來兩三日大致天晴及乾燥，下周中期雲量較多。
行山遠足／郊遊安全資訊：
山火逃生5貼士 消防處提醒：勿走入矮林草叢 宜循原有小徑逃生
秋天養生貼士：
入秋轉涼易「瞓捩頸」 中醫提醒保暖頸部防落枕 熱敷按穴位助紓緩
飲水 相關資訊：
防曬相關資訊：
消委會｜逾八成防曬產品未達標示效能或增患皮膚癌風險【附名單】