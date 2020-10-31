8．31灣仔暴動案　7被告暴動罪名不成立【附判決書】 (10:17)

數十聲援者歡送被告及律師

宣判後，多人拍掌歡呼，有被告喜極而泣，隨即走出犯人欄與律師及親友相擁。散庭後，數十名聲援者在庭外歡送各被告和律師團隊，高叫「多謝律師」及「沒有暴徒，只有暴政」的口號。

7名被告依次為余德穎（23歲）、賴姵岐（22歲）、鍾嘉能（26歲）、龔梓舜（22歲）、簡家康（18歲）、莫嘉晴（23歲）以及梁雁彬（24歲），他們被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。龔梓舜另涉管有伸縮棍及疑似汽油彈，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

法官沈小民認為，對於控方要求法庭基於被告衣著、裝束、逃跑及被捕地點接近暴動現場，而推斷他們參與暴動，這樣的證據有兩個可能性，一是被告與較早前發生暴動有關，二是他們剛剛到場就被捕。

官：不應把穿黑衣者隨意視為參與暴動或非法集結

沈官認為，警方採取驅散一刻，軒尼詩道與盧押道一帶的暴動已結束，被告不可能與那些人集結起來。即使控方要求法庭考慮眾被告「身在現場鼓勵他人」，但沒有證據顯示被告做了什麼，強調被告僅是身在現場，不足以證明有罪。即使被告逃跑，亦可以有其他清白原因，例如應警方警告離開，或因當時社會環境而對警方產生恐懼，並非一定源於畏罪。

沈官指出，法庭不應把穿着黑衣的人隨意視為參與暴動或非法集結，因穿白色或其他顏色的人都可參與暴動，形容這做法有其危險性。

就眾被告佩戴眼罩、防毒面罩等裝備，沈官表示「當晚出現的情況並非香港常見的現象，對某些人而言，或許這是難得的歷史時刻，法庭不排除當中確實有人希望到來見證這一切，若他們不希望被人誤會為暴動者而遮蓋容貌，是可以理解」；又稱被告有可能遇到暴力場面或催淚煙，帶備防護裝備「無可厚非」。

官：控方未能在毫無合理疑點下證明控罪

沈官總結，控方最大問題是沒有證據顯示被告在被拘捕前的作為，故未能在毫無合理疑點下證明有關控罪，裁定所有被告的罪名不成立。

就第四被告的藏武罪，由於警長的證供與片段不符，不能被法庭倚賴，加上控方沒有獨立證據顯示汽油彈和伸縮棍的來源，故控罪不成立。

控方此前在開案陳辭指稱，當晚軒尼詩道及盧押道一帶有大批人集結堵路，有人築起巨型路障燃燒，有人投擲汽油彈及磚頭，而案中7名被告出現在該暴動現場，身穿黑衣並戴上頭盔、面罩，於逃跑時被捕。控方稱，根據各被告的衣著及裝備，以及逃走的舉動，足以證明他們有參與暴動。

案件判決書：按此

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