行山安全｜行山遠足7注意：睇天氣定行程　迷路宜原路折返勿獨行 (09:00)

行山遠足7注意：

1. 出發前衣著及裝備：

‧ 輕便服裝、淺色長袖衫和長褲、有護踝和鞋底有凹凸紋的膠底遠足鞋、遮擋陽光或保暖的帽子、雨具或防水風褸，亦可帶備行山杖。建議額外帶備一套後備衣服。

‧ 充足食水及食物

‧ 電量充足的流動電話及後備電池

‧ 野外照明用品及急救用品，如電筒、哨子、基本急救包

‧ 郊區地圖、指南針及衛星定位儀

2. 計劃適合的行山路徑

出發前應計劃行程及路線，選擇有明顯路標的山徑。根據行山者的個人能力及身體狀況，了解中途求助電話網絡或撤退路線等。

3. 留意天氣狀況

在出發前及途中不時留意天氣，如遇下雨或天氣不穩定，便要改變計劃或即時離開。避免在酷熱、濕度高及無風的日子行山。

4. 勿隨意離開原定路線

切勿隨意離開原定路線，及走進沒有路牌指示的草叢和樹林。迷途時應原路折返，切勿強行前進；若不能原路折返，應留在原地等候救援。

5. 遠足前有充分休息

行山者最好前一晚有足夠睡眠，如感身體不適切勿出發；出發前宜進食早餐和做足熱身運動。

6. 切勿單獨行山

行山應相約他人結伴前往，互相照應，切勿單獨行事。宜由4人或以上結伴同行，建議由有遠足經驗及熟悉路線的領隊帶領。

7. 善用「GPS遠足留蹤」服務

行山者可下載保安局的「保安一站通」或者漁農署「郊野樂行」手機程式，每次遠足前啟動「GPS遠足留蹤」功能，透過使用者手機GPS定位，自動定時通過流動網絡數據記錄其位置，可供救援人員翻查紀錄作出搜救。

資料來源：康樂及文化事務署網頁、消防處

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