蘭桂坊蘇豪區酒客無視「戴口罩飲管飲酒」建議 (23:50)

在新型冠狀病毒疫情下，酒吧今晚（30日）首日放寬座位限制至4人一枱，並可營業至凌晨2時，中環蘭桂坊人頭湧湧，不少人購買啤酒後走到酒吧外脫下口罩享用。對於政府建議在酒吧內佩戴口罩用飲管飲酒，本報觀察數小時僅見到一人一度跟隨。東區區議會主席趙家賢應記者要求試用飲管飲用啤酒，認為感覺非常怪異，享受減半。
記者昨晚在蘭桂坊及蘇豪區觀察4小時，僅見一人一度戴口罩並使用飲管飲酒，未幾她便脫下口罩喝酒。記者帶同飲管要求酒客試用，至少10人拒絕。有酒吧經理說，用飲管飲啤酒「唔爽」、「不設實際」，不建議客人跟隨。
趙家賢晚上趁「71吧」結業前最後一天到該處喝酒，他應記者要求嘗試戴口罩、使用飲管飲啤酒。他說，自己喜歡大啖品嘗啤酒的麥味，用飲管飲啤酒感覺怪異，又認為啤酒的泡沫「頂住、濁住唔舒服」。「本身飲啤酒係享受，正常大啖飲100%開心，好正，頭先咁飲，（享受）起碼少咗半。」他表示尊重港大微生物學系講座教授袁國勇的建議，嘗試在品酒和防疫之間取平衡，但自己寧可在家中大啖飲酒。
外籍女子Karen亦應記者要求用同一方法喝酒，她說，用飲管飲酒很快喝完，容易使人不自覺多喝，認為十分危險，不建議跟隨。她指出，不少快餐廳棄用膠飲管，希望政府推廣飲管喝酒時不要使用膠飲管。
警方聯同食環署晚上巡視蘭桂坊一帶，有警員提醒酒吧外人群保持社交距離，並一度在卑利街附近以電子哨聲驅趕人群。