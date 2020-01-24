玉皇朝被追漫畫版權費264.4萬元 (23:35)

原告漫畫文化有限公司，為涉案漫畫的版權持有人文化傳信集團有限公司旗下公司。被告為玉皇朝出版有限公司，據公司註冊處資料顯示，黃玉郎為被告公司的公司秘書及董事。

入稟狀指出，雙方於2018年6月及2019年6月分別簽訂兩份合約，原告授權被告獨家出版、發行《龍虎門》及《新著龍虎門》，以及其周邊產品，每份合約為期一年。同時合約列明原告向被告徵收付相等於七成漫畫零售價的費用作版權費，以及就《新著龍虎門》的出版收取28.5萬元訂金。惟自2019年8月至今年5月被告拖欠原告合共292.8萬元版權費。

入稟狀又指出，今年2月被告曾發出3張合共54.8萬元支票予原告，以支付部分版權費，但支票都未能兌現。兩個月後原告向被告發出律師信追討欠款，但對方沒有如期付款，故已按合約沒收訂金，並入稟向被告追討264.4萬元欠款。

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