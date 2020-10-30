運房局為過渡房屋申額外33億元 (23:20)

立法會房屋事務委員會下周一（11月2日）將討論過渡房屋項目的計劃。特首林鄭月娥日前表示，政府目前覓得的用地已足夠提供合共1.27萬伙過渡房屋單位。運輸及房屋局最新向立法會提交文件稱，截至今年10月，當局已收到5份過渡房屋項目的申請，涉及資助金額約22.3億元，共提供4076個單位，平均每個單位約54.7萬元。

當局稱，就過渡房屋項目而言，至今已落成的單位有1165伙，已公布或正興建的單位約有8700個，以及約有2100個單位正進行深入研究；為了在2023年或之前達成增建1.5萬伙過渡房屋的目標，當局預期需要額外撥款，建議向財委會申請額外注資33億元。若連同早前批出的50億元，政府就過渡房屋項目的預計開支將達83億元。

當局續稱，其中兩個剛獲城規會批出規劃許可的大型過渡房屋項目，包括元朗江夏圍和東頭項目，將分別提供1998伙及1800伙，均設有社區大樓，提供配套設施及社會服務，供租戶及附近居民使用，以達到社區共融。

其他報道：公立醫院第二季26宗醫療事件 糖尿病人抗凝血藥處方不足致中風

其他報道：國泰裁員｜國泰工會擬下周三集會 警方消息：批出機會近乎零