公立醫院第二季26宗醫療事件　糖尿病人抗凝血藥處方不足致中風 (22:50)

醫管局最新的《風險通報》公布，公立醫院今年第二季共發生15宗藥物事件、5宗醫療程序後遺留醫療物料在病人體內、三宗住院病人自殺、兩宗錯誤辨識病人身分和一宗在錯誤部位施行程序個案。

一名有慢性疾病、需靠鼻胃喉餵食的病人，因發現其喉管斷裂，護士為其更換但沒有記錄，約一個月後再發現鼻胃喉斷而換新鼻胃喉，但X光檢查發現影像異常，透過胃鏡取出一條35厘米破裂鼻胃管。《通報》認為事發原因包括換喉時無檢查清楚、無詳細紀錄等，需加強檢查。

一名有心房顫動、糖尿病及高血壓的病人曾接受主動脈瓣置換手術，門診醫生雖處方每日3毫克抗凝血藥「華法林」，惟最終只處方了逢雙數日子3毫克。兩星期後病人因暈眩、嘔吐及上肢失調到急症室求醫，發現後顱窩循環型中風，留醫數天後出院，未見長遠神經受損。《通報》認為需加強核對華法林處方程序。

另一宗涉向錯誤病人注射胰島素。事件中一人為新確診糖尿病患者，另一人為非糖尿病人，但二人牀位相鄰。一名護士沒核對病人手帶下，計劃向該名無糖尿病人注射胰島素，病人雖表明並無糖尿病，但護士稱他為新確診而繼續注射，其後抽血員發現鄰牀病人才是血糖不正常者。被錯誤注射胰島素病人需處方高劑量葡萄糖。《通報》批評涉事護士沒核對病人手帶，對辨識病人身分欠警覺。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，曾接受主動脈瓣置換手術的病人較易現血管栓塞，加上病人有心房顫動就需要用薄血藥「華法林」減血管栓塞風險，但只處方了逢雙數日子3毫克華法林猶如令病人藥量減半。病人再入院時INR指數為1.1，少於正常的2至3，即其血液容易凝固，他相信病人出現的腦中風與藥量出錯「有很大的直接關係」。而向無糖尿病的人注射胰島素，崔俊明指可即時令人血糖下降，血糖過低輕則感暈眩、手腳發軟，重則可昏迷甚至令呼吸和心臟停頓。

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