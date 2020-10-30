憂成年兒子無法自給自足餵藥勒斃　精神病婦認誤殺判醫院令 (20:00)

報稱校工的趙麗霞（57歲）承認去年2月22日誤殺兒子黎裕帆（終年23歲）。辯方求情指出，被告的前夫對她不忠和不負責任，被告誕子不久後便離她而去，亦沒給予財政支援，令被告一人擔起育兒責任，惟事主學習能力欠佳，文憑試全部科目均不及格，甚至案發前抱怨母親為何誕下他，令被告傷心欲絕，認為兒子無法獨力生活。

辯方又稱，被告親姊當時患癌，母親的健康情況亦轉差，經常出入醫院，被告最終受妄想症和嚴重抑鬱症影響下犯案，被告已還押小欖精神病治療中心20個月，希望法庭考慮判處被告感化令。

法官李素蘭表示，被告作為單親母親，相信她盡心盡力照顧兒子，其間承受不少困難，但精神科報告指出，被告過往曾不依時服藥，亦嘗試燒炭自殺，建議被告繼續入院治療，最終判被告一年醫院令。

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