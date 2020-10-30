旅遊業工會去信特首　促設支援基金推健康碼 (19:45)

梁芳遠估計，未來將會有20、30間旅行社面臨大裁員或結業，以中型旅行社，即約20至30人公司，沒有大集團撐住，又比小型旅行社面對更大的租金壓力者最受衝擊。旅遊業僱員總會總幹事林志挺也表示，相信各旅行社都「排隊有所動作」，全行「風聲鶴唳、哀鴻遍野」。

梁芳遠解釋，旅遊團業務需要在出發前半年時間預先籌備，目前估計未來半年都不會有任何氣息，「是一個死局」；而旅行團利潤微薄，大約只有10%至15%，「最近一年已經燒了幾年所賺的錢」，稍後情況只會更嚴峻。

梁芳遠又批評，不少公司考慮停薪留職，反而是綁住員工，「無野慘得過停薪留職，又唔畀（僱員）生存，畀個總經理你做都無用」。她表示昨日總會設立了求助熱線，共收到13至14個求助，有會員表示有公司把拒絕「改合約」的僱員當作「自動離職」。林志挺提醒若僱主要求改合約，僱員可拒絕，僱主需要計算並支付長期服務金及代通知金。

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