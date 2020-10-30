港粵簽署落實《粵港合作框架協議》2020年重點工作 (19:30)

政府發言人表示，2020年重點工作繼續以落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》及進一步深化粵港兩地合作為方向和目標，內容涵蓋八大範疇，包括跨界基礎設施建設及通關便利化；共建國際科技創新中心；促進現代服務業合作，包括金融業合作、專業服務、文化和旅遊合作；推進教育、人才和青年合作；打造國際化營商環境；共建優質生活圈；攜手參與「一帶一路」建設；以及推進重點合作平台。

2020年重點工作內的57項措施，重點項目包括推動落實深圳灣口岸 24小時通關、研究完善港珠澳大橋跨境車輛通行政策及有關出入境政策、優化落實便利香港居民在粵購房政策措施、推動旅遊、醫療衛生、建築等專業領域認可香港專業資格，以及建立健全疫情聯防聯控工作機制等，目的是進一步便利粵港居民交流、改善兩地居民生活質素，並有助粵港兩地合力提升粵港澳大灣區在國家經濟發展和對外開放中的支撐引領作用。

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