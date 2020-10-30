新冠肺炎｜機場試用牛津大學快速測試　檢測公司：可做到零假陽性 (19:10)

Prenetics聯合創始人兼集團首席執行官楊聖武所知，若本港日後與新加坡行旅遊氣泡，抵港者在新加坡出發時會先做PCR檢測，陰性才會來港，並在抵港時再接受一次病毒測試，檢測方法待定。他說，以LAMP96%敏感度、新加坡本地確診人口0.02%、每日200人來港計算，用LAMP篩查新加坡抵港者，做200萬個樣本才會走漏一個陽性個案，「即一年也不會發生一次。」他又稱，公司會繼續研發工作，進一步加強LAMP準確度，昨日（29日）已與新加坡駐港總領事會面，講解LAMP的技術。

楊聖武指出，目前機場正試用LAMP篩查抵港者，化驗唾液樣本是否有新型冠狀病毒的RNA，並對比PCR結果，要待試驗完成才能公布數據，結果將有助決定抵港者用哪種檢測方法。楊續說，若日後機場使用LAMP，預計收費250至300元。

他又稱，目前目標LAMP能助旅遊氣泡推行，下一步希望能為低風險國家抵港者篩查，高風險國家沿用PCR。Prenetics目前在機場設立約1700呎的實驗室，每小時可做600個樣本，24小時內就可處理超過1.2萬個樣本。楊聖武說，這容量目前很足夠，有需要可增加。

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