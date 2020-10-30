吸毒12年警藏毒判入戒毒所　官斥知法犯法不加刑「已經好客氣」 (18:55)

警員陳天賜（48歲）早前被裁定一項管有危險藥物罪罪成。控罪指出，被告去年2月21日在新屯門中心3座地下電梯大堂，管有兩個膠袋內共1.3克粉末內含1.13克氯胺酮。

辯方求情透露，被告今年7月確診新型冠狀病毒，他本身患心臟病、高血壓等，以及要定期到精神科覆診。辯方稱，被告育有兩子，任警察27年屢獲嘉許，「拉咗好多毒犯」，並說被告現已前途盡毁，他不希望進入戒毒所，以免「返去嗰個圈子，接觸返嗰啲人」。

惟裁判官水佳麗指出，被告保釋期間繼續吸毒，「明顯有毒癮」，又說被告身為警務人員，竟知法犯法，「應該要拉嘅人唔拉，仲要向佢買毒品」，聲言法庭若不加刑「已經好客氣」。

水官續說，被告曾向感化官表示申請上訴，顯示他並無悔意，又稱其家人需共同面對他犯罪帶來的後果。水官表示，報告顯示被告2008年起吸毒，斥被告「你應該好明白你唔應該咁做」，雖同情被告家人處境，但強調戒毒是被告當前大事，終判他進入戒毒所。

資料顯示，今次事件另涉及兩名被告，包括女子阮嘉欣（21歲）及其男友。兩人被指向警員陳天賜販毒，阮嘉欣經審訊後脫罪，其男友則認罪被判入獄。

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