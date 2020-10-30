14歲男女童非法集結判保護令　律政司覆核刑期　官稱須留案底 (18:05)

去年11月18日，兩名14歲男女童涉在佐敦一帶參與「圍魏救趙」行動，營救被困理工大學的示威者。兩人早前承認非法集結罪，被裁判官何俊堯判處兒童保護令12個月，毋須留案底，惟律政司不滿刑罰過輕，向上訴庭申請刑期覆核，案件今（30日）在高等法院上訴庭開庭審理。律政司表示，原審判刑不足以反映罪行嚴重性，建議將被告即時收監。法官認同原審裁判官犯錯，押後至11月13日再作判刑，其間為被告索取感化及社會服務令服告，被告並須留案底。
兩名被告報稱學生，案發時均是14歲。律政司副刑事檢控專員林穎茜表示，兩被告在理大附近參與非法集結，原審裁判官形容兩人的角色「較被動」，但當日的衝突牽涉大規模暴力，兩人在警方防線前逗留逾一小時，明顯積極參與其中。
庭上播放數段新聞片段，律政司稱男被告以面巾蒙面，並曾向別人打手勢，反映他有份領導示威；至於女被告戴有「豬嘴」及持傘遮掩其他人，身分並非普通示威者。律政司強調，示威者當時向警方防線投擲至少39枚汽油彈，形容本案比前香港眾志秘書長黃之鋒衝擊公民廣場案更嚴重。
代表兩被告的資深大律師潘熙及大律師馬維騉表示，兩人年紀尚輕，一旦留有案底會影響前途，希望法庭為其福祉着想。此外，男被告患有過度活躍症，女被告患抑鬱症，兩人已明白本案嚴重性。
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