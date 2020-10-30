新冠肺炎｜今增7宗確診一宗源頭不明　44歲男子信德中心西座上班 (16:36)

新增一宗源頭不明本地個案，患者為44歲男子（個案5321），居於北角清華街10至16號。他在上環信德中心西座任文職，平日坐公司車上班，其公司定期會安排員工做檢測，全公司40多名員工於本月28日檢測，僅患者一人呈陽性。患者原表示不感覺有病徵，但其後稱本月27日開始感到疲倦，故衛生防護中心視作在27日起發病。他在公司吃飯後會在茶水間嗽口，因此除了他公司內的小組外，為安全起見，曾與他共用茶水間的員工及清潔工人列為密切接觸者，合共11人須檢疫。

患者在傳染期期間曾與朋友到過筆架山行山，並在蘇屋邨一間食肆用膳，但不記得該食肆名稱。他於28日與友人到過啟業大排檔德源極上串王用餐。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者行山期間多數不戴口罩，而傳染期曾與患者行山和共膳的朋友均須檢疫。患者另於10月23日與朋友到港灣道體育館打羽毛球，24日曾與友人到柏架山行山，衛生防護中心將向相關者派樣本瓶做檢測。

潛伏期前曾訪深圳 豁免人士身分回港

衛生署衛生訪護中心進一步跟進個案5321病人的外遊資料。經核實出入境紀錄，病人在潛伏期期間（即10月13至26日）沒有離港，但9月底至10月初曾到訪深圳，並於10月6日經深圳灣口岸以豁免人士身分回港。病人於10月9日接受病毒檢測為陰性。

輸入個案中，有3宗來自印度，其中兩人為家屬關係（個案5319及5320），兩人早前已有家屬確診，在檢疫中心發現對新冠病毒呈陽性；另一宗為37歲女子（個案5316），在10月15日乘AI314抵港，在10月28日採第二個樣本時發現確診。另外有兩宗來自巴基斯坦，均在檢疫期間發現，其中個案5317（45歲男子）在10月27日起出現咳嗽，個案5318（79歲男子）則在10月28日的樣本中發現確診。餘下一宗為來自菲律賓的27歲女子（個案5315）。