Emily Online｜袁國勇建議用飲管飲酒　食環署出指引示範短片【附示範短片連結】 (16:00)

酒吧同食肆今日（30日）起放寬營業時間到凌晨兩點，為咗減低新型冠狀病毒嘅傳播風險，政府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇早前就建議酒吧業界要求顧客繼續戴口罩，改用飲管伸入口罩飲酒。結果政府都好認真聽取袁教授嘅意見，仲出埋指引同教學影片畀業界同顧客參考，等佢哋更了解呢個「新飲法」實際係點操作。
根據食環署嘅指引，如果要戴住口罩咁用飲管飲酒，喺選擇飲管嘅時候都幾咁講究，應該選用軟身同可屈曲嘅飲管。由於口罩外層可能沾有病毒、細菌同污垢，所以任何時間都唔可以畀條飲管掂到口罩外層。飲酒前後都要更換新口罩，亦要避免飲得太過急。港大仲幫署方拍埋影片，示範用飲管飲酒嘅正確方法，令經營者同酒客了解呢個飲法有咩要注意。
佩戴口罩用飲管飲酒需注意事項：
．在進入處所前戴上新（乾淨）口罩
．選用柔軟而富彈性飲管
．任何時間都不得讓飲管接觸到口罩外層
．插入飲管以便在口罩內享用飲品前，須嚴格潔手（如使用酒精搓手液）
．在口罩的下方把飲管插入下巴與口罩內層之間
．使用飲管享用飲品時切忌過於急促
．若有需要用手觸摸或更換口罩，前及後均須嚴格潔手（如使用酒精搓手液）
．攜帶備用口罩，以備使用中的口罩變得不適合繼續使用時（口罩已破損、金屬條已變形或口罩內層已污染）可供替換
．離開處所時換上新的口罩（使用過的口罩在享用飲品時可能已被沾濕）。
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