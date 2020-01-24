Emily Online｜袁國勇建議用飲管飲酒　食環署出指引示範短片【附示範短片】 (16:00)

根據食環署嘅指引，如果要戴住口罩咁用飲管飲酒，喺選擇飲管嘅時候都幾咁講究，應該選用軟身同可屈曲嘅飲管。由於口罩外層可能沾有病毒、細菌同污垢，所以任何時間都唔可以畀條飲管掂到口罩外層。飲酒前後都要更換新口罩，亦要避免飲得太過急。港大仲幫署方拍埋影片，示範用飲管飲酒嘅正確方法，令經營者同酒客了解呢個飲法有咩要注意。

佩戴口罩用飲管飲酒需注意事項：

．在進入處所前戴上新（乾淨）口罩

．選用柔軟而富彈性飲管

．任何時間都不得讓飲管接觸到口罩外層

．插入飲管以便在口罩內享用飲品前，須嚴格潔手（如使用酒精搓手液）

．在口罩的下方把飲管插入下巴與口罩內層之間

．使用飲管享用飲品時切忌過於急促

．若有需要用手觸摸或更換口罩，前及後均須嚴格潔手（如使用酒精搓手液）

．攜帶備用口罩，以備使用中的口罩變得不適合繼續使用時（口罩已破損、金屬條已變形或口罩內層已污染）可供替換

．離開處所時換上新的口罩（使用過的口罩在享用飲品時可能已被沾濕）。

佩戴口罩以彈性飲管享用飲品示範短片

佩戴口罩以可重用柔軟而富彈性的矽飲管享用飲品示範短片

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