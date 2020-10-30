涉非法集結違禁蒙面法　5人准保釋兩女生須守宵禁令 (17:20)

首案被告依次為12歲女生、14歲女生、王釗鴻（23歲）及電器技工陳錫華（57歲），4人同被控一項參與非法集結罪，指稱他們於去年10月13日在荃灣南豐中心外參與非法集結。

首三名被告另各被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，控罪指稱3人分別使用面罩、面巾和藍色口罩的蒙面物品。14歲女生另涉管有一個能發出雷射光束的裝置，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器。

次案被告為陳國樑（31歲），報稱營業代表，被控參與非法集結及在身處非法集結時使用蒙面物品兩罪，控罪指稱他於去年11月3日，在旺角彌敦道及亞皆老街附近參與非法集結，以及使用一個面罩。

各被告獲准以現金500至5000元保釋，其間不准離港及每周到警署報到一次；兩名未成年女生須守宵禁令，而次案被告則須守禁足令。

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