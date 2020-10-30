新冠肺炎｜食肆放寬6人一枱　酒樓經理：餐桌距離無下調僅加位10% (16:50)

姚氏一家昨（29日）5人到酒樓吃午飯，姚先生說，今早特意提早到場等位，但仍然要等5至6張枱。姚小姐表示，過去限4人一枱，只能與家人分枱食飯，不時要換位才能與各個家長聊天。

周先生亦與5名教會書法班朋友一同飲茶，他說限聚令下難以聚會，終放寬至6人後可以邊聊邊吃更開心，期望新型冠狀病毒疫情許可下，可以繼續放寬更多人一枱。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠說，政府放寬食肆每枱可坐6人後，即收到生日宴會的訂單，每張枱亦可以多放一兩張櫈，但因1.5米距離仍然繼續，只能增加8%至10%的座位，入座率未能達75%。

惟茶餐廳等小型食肆卻未必能受惠新措施，旺角一家茶餐廳的員工說，店內全為4人卡位，是次放寬只惠及大集團，認為政府應刺激消費或放寬遊客到港，才能協助小食肆止蝕。

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