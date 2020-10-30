16歲少年向警擲水樽罪成　官：現場找不到水樽非疑點 (14:30)

去年11月2日晚上旺角發生警民衝突，其間15歲少年涉向警察防線擲水樽，他否認在公眾地方作出擾亂秩序行為罪受審，今（30日）在西九龍裁判法院少年庭被裁定罪成。裁判官彭亮廷信納警員證供，稱警員事後找不到涉事水樽並非疑點，不會令其證供變得不可信，下令為被告索取更生中心、勞教中心等共5份報告，被告還押至下月20日判刑。
現年16歲的被告被控於去年11月2日，在旺角港鐵站D3出口外，向警方防線擲膠水樽。他今在父親陪同下出庭。
彭官裁決指出，該案只涉及拘捕被告的警署警長證供，他認為警長作供清晰、自然、沒有遲疑，能清楚辨認出被告。對於警長事後在現場未能找到涉事水樽，彭官稱「有可能現場有人故意收起，或被人有意無意踢到遠處」，認為其證供不會因找不到水樽而變得不可信，相信事件就如警長所說，被告投擲了水樽，懷有意圖激使他人破壞社會安寧。
辯方求情稱，被告就讀英文中學，校長稱他有禮、善良，關心社會。辯方又呈上父親的求情信，惟彭官發現父親在信中說「兒子當日誤闖危險路段，一時受驚找不到回家路線才被捕」，質疑「咁咪即係冇悔意？爸爸都覺得佢做得啱晒？」，稱被告的行為挑戰法治，會考慮拘禁式刑罰。
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