呂智恆涉阻清理連儂牆開審　官質疑反修例案控罪內容「錯漏百出」 (12:43)

被告呂智恆（38歲）否認去年11月23日，在粉嶺連接百和路和粉嶺港鐵站的天橋上，阻礙食環署一級督察麥慶安執行公務。傳票原標明控罪時間為下午2時40分，遭裁判官陳炳宙質疑涉案時間是否只有一分鐘，控方後來刪去相關時間。

陳官一度批評，他過往審理4宗反修理示威案件，所有控罪內容均「錯漏百出」，「唔知我係咪最不幸嘅裁判官，百分百中，做4單，4單都係咁，明知公眾關注都做咁差，何況其他案件」。他形容情況「嚴重到警戒線」，質疑警方和律政司為何容許有關情況發生。

陳官又稱，控方每次修改控罪，將引伸辯方再要求押後，甚至傳召更多證人等，可能浪費納稅人金錢和法庭時間，形容其發言「可能得罪人，但大家上嚟法庭都係尋求公義，工作表現要做得好啲。」

食環署一級督察麥慶安供稱，他當日聯同路政署人員和外判工人到場清理，惟遭被告用揚聲器質詢行動詳情，他認為被告拖延行動，最終折返港鐵站和報警求助。案發片段顯示，被告在「連儂牆」前方發言，其後被防暴警員包圍，有警員向被告稱「你唔好畀機會我拉你」、「你自己揀，你唔好怪我」，被告則表示自己欲了解事件，要求對方回應是否食環署要求警方到場。陳官指出，麥慶安當日沒穿制服，被告當時亦稱麥慶安為「外判嘅」，麥慶安回應他曾表明自己為食環署人員，認為被告或未能聽清，又承認當日沒向被告展示委任證。

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