電騙案4大專生落網　涉自稱「女特務」騙4人逾820萬 (11:45)

首宗案件發生於今年4月23日，居於葵涌葵盛東邨寓所的事主接獲自稱內地執法部門來電，稱事主涉及內地一宗嚴重罪案，事主受驚下跟隨對方派出的一名「女特務」，到附近銀行提出3萬元現金交予「女特務」。

第二宗案件發生於4月24日，居於粉嶺昌盛苑的事主收到相似的來電，事主其後跟隨兩名「女特務」到銀行提取73萬元現金交予兩名「女特務」。

第三宗案件發生於8月15日，一名事主途經油麻地港鐵站時接獲自稱內地執法部門來電，事主被指示返回佐敦寓所等候「特務」登門，一名「特務」其後登門造訪，並出示一批偽造執法文件，下令事主交出電話卡、銀行戶口號碼及密碼，事主不虞有詐全數交出，惟事後他發現其戶口內約720萬元積蓄被全數轉走。

第四宗案件發生於9月21日，居於秀茂坪安達邨寓所的事主接獲自稱內地執法部門來電，賊人指示事主留在家中等候「特務」登門，一名「特務」其後登門造訪，事主按指示交出3800元人民幣，以及轉帳20萬元港幣到指定戶口。

兩男兩女事主（15至74歲）被騙走3萬至720萬元不等，事後感懷疑報警。東九龍總區重案組經調查後，昨拘捕4名涉案「女特務」，並搜出一批證物，包括4人犯案時的衣著、事主的電話卡及一支內有偽造執法文件檔案的記憶棒。有被捕女子警誡下承認，曾押送事主到銀行提款及命令交出銀行戶口密碼等。

根據警方展示的證物，該批偽造執法文件造工仔細，文件上的內地法官、檢察長及保密局局長等均真有其人。

東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威表示，首兩宗案件由同一名「女特務」犯案，另外兩宗案件的詐騙電話則相同，相信4宗案件涉及兩個犯罪團伙，未知是否有關聯，正調查背後主腦身分。據悉，其中一名事主被「女特務」騙財長達5個月，共交出7次錢，直至事主向家人借貸時才恍然大悟受騙。

被捕4名「女特務」年齡介乎19至21歲，3人為本地人，一人為持香港身分證的內地人，全報稱大專學生，其中一人更於海外升學。