跨國零售商前採購經理涉收77萬美元非法回佣貸款 (21:20)

被告彭俊健（39歲），為Tesco International Sourcing Limited（Tesco Sourcing）前採購經理，被控五項罪名，即三項串謀使代理人接受利益罪，以及兩條代理人接受利益罪。

廉署稱，被告於2006年加入Tesco Sourcing，於2015年晉升為採購經理。他負責為Tesco Sourcing的母公司向供應商發出玩具及各樣物品的訂單。他涉嫌在2011年至2018間，與一間與Tesco Sourcing有關聯的公司的高級採購經理及一間供應商的經營者一同串謀，並在無合法權限或合理辯解下，接受該經營者的非法回佣及貸款，作為向該供應商發訂單的誘因或報酬。據報Tesco Sourcing因有關貪污勾當而於2011年3月至2018年1月期間，向上述供應商發出玩具訂單總值逾2600萬美元。

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