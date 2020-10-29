機管局申毋須報刊登機場禁制令　改告示印二維碼連結獲法庭批准 (19:15)

機管局一方早前向聆案官建議，將禁制令內容上載機場網頁、張貼在機場一號客運大樓的當眼位置，以及在有關告示印上二維碼，惟遭聆案官拒絕有關申請，局方其後向高等法院原訟庭提出上訴。

機管局一方指出，局方已派出16人每日工作超過12小時，最終在4日內將禁制令內容張貼於機場102個顯眼位置，局方亦花費逾260萬元，在報章刊登禁制令，形容有關內容已被傳媒廣泛報道，得到一定的公眾關注。

局方形容，近期社會動盪的其中一個特色，為大眾頻繁使用社交媒體等通訊方式，又指出愈來愈多港人透過社交媒體和網絡獲取新聞資訊，而非傳統報章，認為聆案官堅持局方在報章刊登禁制令的做法重複和多餘。

法官高浩文在判辭表示同意上述看法，認為有關做法所花費的人力、時間和金錢，與有關效益完全不合比例，認為在告示印有二維碼連結的方式合乎經濟效益、合適和合乎比例，遂裁定局方上訴得直。

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